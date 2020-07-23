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Ali Sunal ‘uyuyamıyoruz’ dedi, Berkay özür diledi!

23 Temmuz 2020
Ali Sunal, Bodrum, Türkiye, Berkay

Oyuncu Ali Sunal, Türkiye, Bodrum’da kaldığı evin yanındaki otelden gelen gürültü nedeniyle saat 02.00’de otel sahibiyle kavga etti. Gürültünün saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay’ın villasından geldiği ortaya çıktı.

Ali Sunal, Bodrum, Türkiye, Berkay

Ailesiyle Bodrum’da tatil yapan Ali Sunal’ın huzuru kaçtı…

Küçükbük’teki villasında kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00’de yoğun gürültü nedeniyle uyandı.

Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini fark eden Sunal, oraya giderek, “Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve uyuyamıyoruz” dedi.

Bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay’ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı.

Saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca, koşarak kapıya gitti ve Sunal’dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.


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