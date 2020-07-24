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Girne-Alsancak yolunda ölümlü trafik kazası

24 Temmuz 2020
Girne kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 00:40 sıralarında, Girne – Alsancak çevre yolu 7-8 kilometreleri, Alsancak köyü girişinde, Altuğ Özçavdarlı (E-30), yönetimindeki JB 135 plakalı araç ile 151 promil alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çıkarak beton sete çarpıp takla artmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı ve araçta yolcu olarak bulunan Naile Garibova (K-32) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırmışlar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Naile Garibova kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Altuğ Özçavdarlı yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir


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