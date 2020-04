ABD ve Birleşik Krallık’ta son 24 saatte koronavirüsten 5 bin 792 kişi yaşamını yitirdi

Çin Vuhan merkezli koronavirüs (Kovid-19) dünyada can almaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı son verilere göre, ABD’de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733’e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990’a ulaştı.

Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık “muhtemel” koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu “pozitif” çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

ABD’yi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 134 bin 753 ile Almanya takip ediyor.

ABD’deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya’nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

Salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York’ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832’ye çıktı.

New York’u 71 bin 30 vakayla komşusu New Jersey, 29 bin 918 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 14 bin 73 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3 bin 156 ölümle New Jersey ve 1921 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Birleşik Krallık’ta ölenlerin sayısı 13 bin 729’a yükseldi

Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 868’den 13 bin 729’a çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 618 artarak 103 bin 93 oldu.

Son 24 saatte 13 bin 839 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 327 bin 608’e, tekrarla birlikte toplam test sayısı 417 bin 649’a yükseldi.

Bu arada hükümet, bugün süresi dolan kısmi karantina uygulamalarına ilişkin yeni bir karar alacak.

99 yaşındaki gazi, Ulusal Sağlık Hizmetleri için 14 milyon sterlin topladı

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için para toplamak amacıyla 100 yaşından önce evinin bahçesinde 100 tur atma sözü veren 2. Dünya Savaşı gazisi Tom Moore, kampanyasını başarıyla tamamladı.

500 bin sterlin toplamak için yola çıkan Moore, kampanyasının ülke çapında büyük ilgi görmesiyle yaklaşık 14 milyon sterline ulaştı.