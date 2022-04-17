ABD uzaya casus uydu gönderdi

Casus uydu, Amerikan Ulusal Keşif Ofisi tarafından tasarlanan cihazını taşıyor.

Fırlatma, teknik sorunlar ve hava koşulları nedeniyle 2 kez ertelenmek zorunda kalmıştı.

Casus uydu, bugün Türkiye saati ile 16.13’te SpaceX tarafından başarıyla California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü’nden fırlatıldı.

Keşif uydusu da denilen casus uydular, askeri veya istihbari donanımları taşıyor ve uzayı değil, yeryüzünü tarıyor.