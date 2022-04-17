‘Sonsuz kimyasallar’ kan bağışıyla temizleniyor

Avustralyalı bilim insanları, doğada uzun süre kalabilen ‘sonsuz kimyasalları’ kandan temizlemek için bir araştırma yaptı. Düzenli yapılan kan ve plazma bağışının bu kimyasalları temizlemekte etkili olduğu sonucuna vardı.

5 binden fazla çeşidi var, su geçirmez giysilerde, kozmetiklerde ve mobilyalarda kullanılıyor. Doğada çok uzun süre kalabildiği için “sonsuz kimyasallar” olarak adlandırılıyorlar.

Kısa adı PFAS olarak bilinen bu kimyasallar insan kanına geçebiliyor. Hamilelikteki sorunlar, karaciğer hastalığı ve kanser gibi hastalıklarla bağlantısı bulunuyor.

Avustralya’dan bilim insanları “sonsuz kimyasallar”ı kandan temizlemenin bir yolunun da “kan bağışı” olduğunu tespit etti.

İtfaiciler üzerinde çalışma yapıldı

PFAS kimyasalları, yangın söndürme köpüğünde de yer aldığından itfaiyecilerin kanlarında yüksek seviyede görülüyor bu sebeple çalışma, itfaiye görevlileri üzerinde yapıldı.

95 itfaiyeci bir yıl boyunca 12 haftada bir kan, 95 itfaiyeci de 6 haftada bir plazma bağışı yaptı. 95 itfaiyeciyse herhangi bir bağışta bulunmadı.

Deneklerden alınan kan örnekleri incelendi. Düzenli kan veya plazma bağışı yapan kişilerin kanlarındaki sonsuz kimyasal seviyelerinde ciddi azalma görüldü.

Düzenli kan bağışının yararı ortaya konuldu

Plazma bağışının ise daha etkili olduğu tespit edildi. Kan bağışı yapmayan itfaiyecilerin kanlarındaki sonsuz kimyasal seviyesi ise değişmedi.

Uzmanlar, bu azalmanın itfaiyeciler üzerindeki faydasının incelenmesi ve araştırma kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirtiyor.