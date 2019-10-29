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ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti

30 Ekim 2019

ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

Karar tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu.

Temsilciler Meclisi’nde, Ermeni Soykırımı karar tasarısını nihai oylamaya götüren usul oylaması 223’e karşı 191 oyla kabul edildi. Usul oylamasına Demokratlar destek verirken Cumhuriyetçiler karşı çıktı.

ABD Kongresinde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunulabiliyor. Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra ABD Başkanının imzasıyla kanunlaşıyor. Karar tasarılarının ise kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak kongrenin bir konudaki görüşünü yansıtıyor.

Ermenistan, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915 yılında yüzbinlerce Ermeniyi zorunlu göçe tabi tutmasının soykırım olduğunu savunurken bu sürece 1915 Olayları diyen Ankara iddiaları reddediyor. Dünyada bir çok ülke Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıdı.

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