ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti

Ted Cruz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda senatodaki meslektaşlarından; Senatör Menendez ile birlikte sundukları Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıma ve inkarın her türlüsünü reddeden karar tasarısına destek istedi.

Temsilciler Meclisi’nde, Ermeni Soykırımı karar tasarısını nihai oylamaya götüren usul oylaması 223’e karşı 191 oyla kabul edildi. Usul oylamasına Demokratlar destek verirken Cumhuriyetçiler karşı çıktı.

ABD Kongresinde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunulabiliyor. Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra ABD Başkanının imzasıyla kanunlaşıyor. Karar tasarılarının ise kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak kongrenin bir konudaki görüşünü yansıtıyor.

Ermenistan, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915 yılında yüzbinlerce Ermeniyi zorunlu göçe tabi tutmasının soykırım olduğunu savunurken bu sürece 1915 Olayları diyen Ankara iddiaları reddediyor. Dünyada bir çok ülke Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıdı.