Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, 31 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret edecek

30 Ekim 2019

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na katılmak üzere 31 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, “Genel Sekreter, perşembe günü İstanbul’da olacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na katılacak.” dedi.

Haq, Antonio Guterres‘in, en az gelişmiş ülkelere destek vermek için Gebze’de kurulan Teknoloji Bankası’nı da ziyaret edeceğini söyledi.

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