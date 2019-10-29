Kıbrıs

KKTC bayrağı yok

30 Ekim 2019

TC Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan paylaşımda KKTC’nin yer almaması dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle, TC Cumhurbaşkanlığı sayfasında yapılan bir paylaşım, adada farklı bir tartışmayı gündeme taşıdı.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan tüm dost ve kardeş ülkeler ile kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” başlıklı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği dahil 28 ülkenin bayrakları yer alırken, KKTC’ye yer verilmedi.

Kimi yorumcular, bu görselin, iki ülke Cumhurbaşkanları arasındaki gerilimden kaynaklandığını iddia ederken, “KKTC’nin uluslararası alanda tanınmamış bir ülke olması” nedeniyle böyle bir düzenleme yapıldığı değerlendirmeler de dike getirildi.

TC Cumhurbaşkanlığı Twitter sayfasındaki paylaşım için resmi bir açıklama yapılmadı.

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