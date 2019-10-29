Rus milletvekili: Moskova’da büyük şair Nazım Hikmet’in anıtı yapılmalı

‘Nazım Hikmet her iki ülkenin ortak kültürel değeri’

Sputnik’e konuşurken Nazım Hikmet ile ilgili soruya yanıt veren Zinnurov, “Rusya’da yaşayan Türk diasporasının Moskova’da Nazım Hikmet anıtının yapılması ile ilgili teklifini destekliyorum. Nazım her iki ülkenin ortak kültürel değeri. Türk diasporası bu konuda Duma’ya başvurabilir. Biz konuyu ele alırız. Ben yukarıda Kazan’daki Sadri Maksudi Arsal’ın anıtını örnek verdim. Aynı şekilde Moskova’da Nazım Hikmet anıtının yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

‘Rusya ve Türkiye zengin ortak tarihine sahip’

İki ülkenin zengin ortak tarihine sahip olduğunu vurgulayan Rus milletvekili, “Rusya ve Türkiye’nin çok sayıda ortak tarihi, kültürel değerleri var. Bizler bu konuda ortak çalışmalar yapmalıyız. Örneğin ben Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti kökenliyim. Başkent Kazan’da İstanbul Parkı var. Orada 3 yıl önce Türk devlet adamı Sadri Maksudi Arsal’ın anıtı açıldı. Bu iki ülkenin ortak önemli şahsiyeti. Arsal, Çarlık Rusyası’nda Duma milletvekili olarak da faaliyet göstermişti.” şeklinde konuştu.

‘Çocuk yaşlarındaki başlayan dostluklar önemli’

Zinnurov, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Antalya’da düzenlenen 2. İstoki Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin iki ülke ilişkilerinin artırılmasına önemli katkı sağladığını vurguladı. Duma Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya ve Soydaşlar ile ilişkiler Komisyonu üyesi Zinnurov, “Ben bu festivale katılmaktan büyük onur ve mutluluk duydum. Bu tür ortak kültürel etkinlikler sayısını artırmamız lazım. Bu festivalde Türk ve Rus çocuklar birlikte sahne aldı. Bu çok önemli! Çünkü bu çocuk yaşlarındaki başlayan dostluklar geleceğimiz açısından fevkalade önemli. Bu kültürel etkinlikler ülkelerimizi daha da yaklaştırıyor. Dolayısıyla ben İstoki Festivali organizatörlerine derin şükranlarımı iletiyorum.” dedi.