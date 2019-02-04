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ABD ordusunun askerleri için geliştirdiği cep boyutundaki Drone’lar

4 Şubat 2019
ABD ordusu, askerlerin ceplerine ya da avuçlarına sığabilecek boyuttaki gözetleme droneları için 39 milyon dolar harcayacak.

Modern zamanlardaki savaşlar, ayrıca modern ekipmanların kullanımını da gerektiriyor. ABD ordusu da bu anlamda drone teknolojisini kullanmak ve bu teknoloji sayesinde kendisine avantaj sağlamak istiyor.

Drone’ların arkasındaki fikir ise basit. FLIR Systems tarafından üretilen bu küçük drone’ların askerlere “ölümcül avantaj” sağlaması ve askerlere tepeden görüş imkanı vermesi bekleniyor.

FLIR Systems şu anda “nano-insansız hava araçları”nın teslimatını gerçekleştiriyor. Bu cihazlara Black Hornet Personal Reconnaissance Systems adı veriliyor.

FLIR Systems CEO’su Jim Cannon, “Bu kontrat, dünyanın en büyük ordusunda, operasyonel seviyede büyük ölçekli nano iha kulllanımı açısından oldukça önemli bir kilometre taşı” diyor.

Bu araçlar cephede ne kadar verimli olurlar sorusu ise henüz cevap bulmuş değil.

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