Kıbrıs

Girne Lefkoşa Anayolunda trafik kazası

4 Şubat 2019

4.2.2019 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolu 1-2 km’leri arasında, Şevket Aykut TUKYU (E-37) yönetimindeki PY 363 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yine aynı istikamete doğru seyreden Göksel Karataç (E-57) yönetimindeki RF 197 plakalı kamyon ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan PY 363 plakalı araç sürücüsü Şevket Aykut Tukyu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Bahar Tukyu (K-38), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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