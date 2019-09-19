ABD Donanması’ndan UFO itirafı

ABD Donanması daha önce yayınlanan UFO görüntüleri ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 2004’te California ve 2015’te Florida’da kayda alınan görüntülerde UFO görüldüğü iddiaları hakkında ABD donanması tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada söz konusu cisimlerin tanımlanamadığı bilgisine yer verildi. İddialar ilk kez 2017 yılında New York Times tarafından gündeme getirilmiş ve ‘tanımlanamayan hava cisimleri’ olarak nitelenmişti.

Geçtiğimiz dönemde Pentagon Sözcüsü Christopher Sherwood, Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı isimli proje kapsamında, uzun yıllardır UFO’lar üzerinde araştırma yapıldığını belirtmişti.

ABD’NİN UFO BELGELERİ YAYINLANDI

ABD’nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem geçtiğimiz dönemde kalkmış, ABD Defense Intelligence Agency’ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlanmıştı.

Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD’nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.

Aynı belgelere göre, ABD’deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı.

Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.