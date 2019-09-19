466 milyon yıllık gizem çözüldü

Gezegenimiz Dinozorlardan çok önce, 466 milyon yıl önce buzul çağına girmişti. Buna neyin neden olduğu sonunda anlaşıldı.

Dünya’nın 466 milyon yıl önce beklenmedik bir şekilde buzul çağına girdiğini biliyorduk.

Ancak buna neyin sebep olduğu bilim dünyasının cevabını en çok merak ettiği konulardan bir tanesiydi.

Science Advances’te yayınlanan makale işte bu sorunun yanıtını bulduğu iddiasında

Chicago Üniversitesi’nde görev yapan Philipp Heck’in önderliğinde yapılan araştırmaya göre, gezegenimizin buzul çağına girmesinin nedeni Dünya’ya çarpan mega bir göktaşı.

Chicago Üniversitesi’nden Philipp Heck, bu çarpışmanın sonuçlarının Dünyamızda hâlâ hissedildiğini söyledi.

Bilim insanları mega kütleli göktaşının gezegenimize çarpması sonucu gökyüzünün toz ile kaplandığı ve bunun da güneş ışınlarının bir süre boyunca Dünya’ya ulaşamaması ile sonuçlandığı görüşünde.

Peki gezegenimiz için aynı tehdit devam ediyor mu? Başka bir deyişle Dünya olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Aynı tehdit hala Dünya’yı tehdit ediyor! Uzmanlar gezegenimizin göktaşı tehdidine karşı korumasız olduğu uyaırısını sıklıkla dile getiriyor.

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA’dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA’ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union’ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth’a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.