Dünya

ABD Başkanı Trump aşı için tarih verdi

6 Ağustos 2020
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ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs aşısının ABD başkanlık seçimlerinin de yapılacağı 3 Kasım civarında hazır olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, corona virüs aşısının ABD başkanlık seçimlerinin de yapılacağı 3 Kasım civarında hazır olabileceğini söyledi.

Bir radyo programında konuşan Trump, ‘aşı ne zaman hazır olur’ sorusuna, ‘yılsonundan daha yakın, hatta çok daha yakın’ yanıtını verdi. Spikerin, ‘3 Kasım’dan daha önce mi?’ sorusuna da, ‘Evet mümkündür, ama o tarih civarında diyebiliriz” dedi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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