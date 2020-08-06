ABD Başkanı Trump aşı için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs aşısının ABD başkanlık seçimlerinin de yapılacağı 3 Kasım civarında hazır olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, corona virüs aşısının ABD başkanlık seçimlerinin de yapılacağı 3 Kasım civarında hazır olabileceğini söyledi.

Bir radyo programında konuşan Trump, ‘aşı ne zaman hazır olur’ sorusuna, ‘yılsonundan daha yakın, hatta çok daha yakın’ yanıtını verdi. Spikerin, ‘3 Kasım’dan daha önce mi?’ sorusuna da, ‘Evet mümkündür, ama o tarih civarında diyebiliriz” dedi.