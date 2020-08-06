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Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı

6 Ağustos 2020
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Türkiye’de 24 saatlik verilere göre; 14 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 798’e yükseldi. 1040 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 237 bin 265’e yükseldi. Öte yandan, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 8 gün sonra yeniden 14’e geriledi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 6 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1153 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 237 bin 265’e yükseldi. Vefat sayısı ise 14 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 798’e, toplam vaka sayısı ise 237 bin 265’e yükseldi.

Türkiye, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif,

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 220 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1040 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 220 bin 546’ya yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3 oldu.


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