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Türkiye Merkez Bankası’ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama

6 Ağustos 2020
Merkez Bankası, Türkiye, Dolar, TL, Türk Lirası,

Piyasalardaki hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır” denildi.

Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor.

Dolar/TL 7,30, gram altın ise 485 lira seviyelerinde seyrediyor.

Türkiye Merkez Bankası da hareketliliğe ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.”


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