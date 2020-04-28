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ABD Başkanı Donald Trump: “Çin’e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz”

28 Nisan 2020

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk çıktığı yer olan Çin’de durdurulabileceğini belirterek, “Çin’e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin’in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz.” dedi.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadelede son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD’de virüs vakalarının rapor edilenden daha çok olduğu iddialarına ilişkin Trump, “Söyleyebileceğim tek şey biz rakamları çok doğru bir şekilde bildiriyoruz. Diğer ülkelere bakarsanız, mesela Çin’e bakın ben bunların doğru rakamları aktardıklarını düşünmüyorum.” yorumunda bulundu.

Trump, “Çin’in virüsü bilerek yaydığı” suçlamalarına ilişkin ise “Çin’e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin’in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı.” dedi.

Test konusunda da ABD’nin diğer tüm ülkelerden daha iyi konumda olduğunu belirten Trump, “ABD şu ana kadar 5,4 milyondan fazla virüs testi yaptı.” bilgisini paylaştı.

Salgın nedeniyle okulların da kapatıldığına işaret eden Trump, “Birçok vali, bu akademik yıl için öğrencilerinin okula dönmeyeceklerini düşünüyor. Ama ben birçok okulun kısa süre içerisinde açılacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Trump dezenfektan konusunda sorumluluk almıyor

Geçen hafta yaptığı, “virüs tedavisi için belki vücuda dezenfektan enjekte edebiliriz” önerisinin ardından bazı eyaletlerdeki kişilerin bunu denediğinin anımsatılması üzerine Trump, “Bunu neden yapıyorlar bilemiyorum.” dedi.

Bir gazetecinin, “Peki bu konuda sorumluluk alır mısınız?” sorusunu ise Trump, “Hayır, almam.” diye yanıtladı.



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