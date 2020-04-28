Güney Kıbrıs

Güney’de bir grup sağlık çalışanının kiliseleri açma talebi tartışma konusu

28 Nisan 2020
kilise
kilise

Rum basını, Güney Kıbrıs’taki kiliselerde ayinlerin düzenlenmesine ve inananların kiliseleri ziyaret edebilmelerine izin verilmesi tartışmaları Güney Kıbrıs’taki bilim çevreleri ve sağlıkçıları ikiye böldüğünü yazdı.

Politis gazetesi, “Doktorların Neşterli ve Haçlı Çatışması – Kiliselerin Yeniden Faaliyete Geçmesi konusu Sağlık Uzmanlarını İkiye Böldü” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta 152 sağlık sektörü mensubunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Güney Kıbrıs’taki kiliselerin ibadete açılması talebini içeren ortak bir mektubu göndermelerinin, Rum tarafında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlediğini yazdı.

Gazete, 152 kişilik sağlık sektörü mensubunun imzasını taşıyan mektup sonrasında “Pankıbrıs Doktorlar Birliği”nin söz konusu mektubu eleştirerek, bilimsel dayanaklardan uzak olmakla suçladığını, 215 bilim insanının ise kiliselerin açılmasına karşı çıkan başka bir bildiriye ortak imza attıkları belirtti.

Söz konusu bildiride, doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık çalışanlarının Korona virüs salgını olduğu bu dönemde ortaya koydukları görüşlerin bilimsel verilere ve gerçeklere aykırı olduğu belirtildi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise, kiliselerin ibadete açılması için henüz erken olduğu mesajını vererek bakanlığının bilim kurulunun kararlarına atıfta bulundu.

Gazete, Korona salgınının sosyal ve ekonomik hayatta yarattığı onca soruna varken kiliselerin açılmasının tartışılmasının şaşkınlık verici olduğu yorumunda bulunurken, Limasol Metropoliti Athanasios’un ise Sen Sinod Meclisi’nin toplanarak kiliselerin ayinlere açılması konusunu ele alması talebinde bulunduğunu vurguladı.



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