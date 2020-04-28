Orman Mühendisleri yükselen yangın riski konusunda uyardı

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Conkbayır, Mayıs ayına girilmesiyle orman yangını riskinin hızla yükseleceğine işaret ederek, hükümetin orman yangınlarıyla mücadele mevzuatının gereği olan yangın hazır kuvvet ekiplerini derhal oluşturmasını istedi.

Conkbayır, bugün yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs salgınıyla uğraşılan bugünlerde yangın gibi başka felaketlerin yaşanmaması için bazı uyarılar yapmanın elzem olduğunu belirtti.

Can Conkbayır, orman yangınlarıyla mücadele amacıyla “Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü”ne uygun olarak her yıl 1 Nisan itibarıyle göreve başlaması gereken Orman Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerinin, Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen hala kurulmadığına işaret etti. Conkbayır, kurulması için gerekli ödeneğin ayrılmadığını ve herhangi bir Bakanlar Kurulu Kararı dahi üretilmediğini kaydetti.

Conkbayır, şöyle devam etti:

“Orman alanlarını yangına karşı 24 saat esasına göre gözetlemesi gereken yangın gözetleme kuleleri faaliyete alınmamış, belirli bölgelere konuşlandırılan ve olası bir yangına karşı 24 saat esasına göre çalışan sözleşmeli yangın işçilerinden oluşan yangın hazır kuvvet ekipleri hali hazırda oluşturulmamıştır. Yine olası bir orman yangını durumuna karşı 24 saat esasıyla çalışan ve orman itfaiye araçlarını her an harekete hazır bulunduracak olan sözleşmeli arazöz şöförleri de hala istihdam edilmemiştir. Orman Dairesi sözkonusu yaklaşık 120 kişilik mevsimlik işçi personeli istihdam etmemesi durumunda elindeki yangın söndürme imkan ve kabiliyetlerini verimli kullanamayacak, orman yangınlarına erken müdahale edemeyecektir”