Güney Kıbrıs

Kısıtlamalara uymayıp kebapçıya giden Rum milletvekile 300 Euro ceza

28 Nisan 2020
Zaharias Kulias
Zaharias Kulias

DİKO Milletvekili Zaharias Kulias, Korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Rum hükümetince alınan kısıtlama kararlarına uymadığı gerekçesiyle 300 Euro para cezasına çarptırıldı.

Haravgi gazetesi, DİKO Milletvekili Zaharias Kulias’in Rum polisi tarafından 25 Nisan tarihinde Larnaka’daki bir kebapçıda tespit edildiğini ve 300 Euro para cezasına çarptırıldığını yazdı.

Gazete, söz konusu dükkanın sahibi ve mekanda tespit edilen diğer müşteriler ile Rum polisi arasında gerginlik yaşandığını da aktardı.



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