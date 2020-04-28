Dünya

Ardern: Bu savaşı kazandık

28 Nisan 2020

Bugün başkent Wellington’da kameraların karşısına geçen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgınına karşı önemli bir zafer kazandıklarını açıkladı.

Yaklaşık 5 haftadır dördüncü seviyede kısıtlama uygulayan ülkede yalnızca çok gerekli görülen işler sürdürülüyordu.

Bu gece üçüncü seviyeye geçilerek bazı işletmelerin, restoranların paket servis yapmalarının ve okulların önündeki engel kısmen ve kademeli bir şekilde kaldırılacak. Salı yüz binlerce Yeni Zelandalı’nın işe dönmesi bekleniyor.

Ardern, hayatın ne zaman tamamen normale dönebileceği konusundaysa kesin bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti. Herkesin sosyal ilişkilerini özlediğini söyleyerek, yavaş ve temkinli adımlar atmak zorunda olduklarını belirtti.

Başbakan, “Yeni Zelandalılar’ın sağlığıyla ilgili kazanımları riske etmeyeceğim. Üçüncü seviyede kalmamız gerekiyorsa, kalacağız” dedi.

Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Yeni Zelanda’da son 24 saatte yalnızca bir yeni koronavirüs vakası bildirildi. Böylece tespit edilen vaka sayısının bin 122’ye çıktığı ülkede, 19 kişinin ölüm sebebi koronavirüs olarak kaydedildi.



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