Spor

Virüsün ABD’de spora maliyeti 6 milyar doları geçti

28 Nisan 2020
Virüsün spora maliyeti

Vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, 56 binden fazla insanın da hayatını kaybettiği ABD’de spor dünyası da zor günler geçiriyor. Durdurulan organizasyonlar nedeniyle yaşanan ekonomik kayıp 6 milyar doları (42 milyar TL) geçti.

Korona virüs salgını tüm dünyayı olumsuz etkilerken, bütün spor organizasyonları da askıya alındı. Salgın nedeniyle spor dünyasının ekonomik kaybı da bir hayli fazla. Vaka sayısının 1 milyonu geride bıraktığı, 56 binin üzerinde can kaybının yaşandığı ABD’de, spor dünyasının kaybı 6 milyar doları (42 milyar TL) geçti. Ekolig raporunda yer alan analize göre Amerika’da ekonomik anlamda en çok etkilenen branş beyzbol oldu. Bu branştaki kayıp 2 milyar dolar olarak hesaplanırken, NBA’in kaybı ise 1.2 milyar dolar oldu. NBA’in ardından kolej basketbolu ligi olan NCAA’in kaybı ise 1 milyar dolar. ABD’nin en önemli organizasyonlarından olan Nascar yarışlarında oluşan zarar ise 800 milyon dolar. Bunun dışında Amerikan futbolu ve futbol müsabakalarının durmasından kaynaklı olarak da 1 milyar doların üzerinde gelir kaybı yaşandı. Korona virüs nedeniyle yalnızca ABD’deki spor organizasyonlarında 6 milyar doların (42 milyar TL) üzerinde gelir kaybı oldu.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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