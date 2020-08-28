AB Türkiye’yi yeni yaptırımlarla tehdit etti

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını durdurması çağrısı yaparken, AB görevlilerine de Türk yetkilileri kara listeye alma çalışmalarının hızlandırılması emrini verdi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz krizi üzerinde Atina’yla diyalog geliştirilmemesi halinde Ankara’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.

Borrell, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi yaptırımların genişletilebileceğini, Türk gemilerinin Avrupa limanlarına, tedariklerine ve ekipmanlarına erişimden mahrum bırakılabileceğini bildirdi. Borrell, ekonomik yaptırımların da gündemde olduğunu ifade etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de AB dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası konuşan Borrell, “Türkiye tek taraflı eylemlerden kaçınmalı. Bu, diyaloğun devam etmesine izin veren temel unsur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye tarafında ilerleme kaydedilmezse, yeni kısıtlayıcı önlemler listesi hazırlayacağız” şeklinde konuşan Borrell, konunun 24 Eylül’deki AB zirvesinde ele alınacağını söyledi.

Borrell, AB’nin Türkiye’yle sağlıklı ilişkiler kurmaya istekli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı: Haddine değil

TC Dışişleri Bakanlığı AB’den gelen açıklamalara sert teki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “AB’nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir” denildi.

Borrell’in açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin müsebbibi, maksimalist ve uluslararası hukuka aykırı eylem ve talepleriyle Yunanistan ve GKRY’dir. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını yok saymaya çalışan bu ikiliye AB’nin birlik dayanışması bahanesiyle koşulsuz destek vermesi gerginliği daha da tırmandırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Aksoy’un açıklamasında, “AB’nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir. Zira AB Adalet Divanı’nın da teyit ettiği üzere AB’nin bu konuda bir yetkisi yoktur. Bu talep AB’nin hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

Aksoy, AB’nin Doğu Akdeniz’de çözüm için tarafsız davranması ve dürüst bir arabulucu olmalısı gerektiğini ifade etti.