Dünya

14 yaşındaki kızının başını kesen babaya 9 yıl hapis cezası

28 Ağustos 2020
Romina Aşrafi

İran’da, bir baba, evden kaçtıktan sonra tekrar aileye teslim edilen 14 yaşındaki kızını, uyuduğu sırada başını keserek öldürdü. İran mahkemesi tarafından suçlu bulunan baba 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargı kararına tepki gösteren Romina Aşrafi’nin annesi Rana Dachti, “Hakim ve savcılar bu davaya ‘özel muamele’ gerektiğini ifade ettiler, ama mahkemenin kararı beni ve ailemi dehşete düşürdü” diyerek kocasının idam edilmesi için yeniden yargıya başvuracağını belirtti.

Ölen genç kızın annesi, kocasının hapisten çıktıktan sonra ailesine zarar verebileceğinden korktuğunu söyledi.

Romina Aşrafi adlı genç kızın 21 Mayıs’taki ölüm haberi İran’da büyük tepkilere neden olmuştu.

‘Namus cinayeti’ işlediğini ileri süren baba daha sonra polise gidip teslim olmuş ve suçunu itiraf etmişti.

İran yasalarına göre katil babalar idam edilmiyor

İran ceza kanununa göre çocuğunu öldüren baba en ağır ceza olan idam cezasına çarptırılmıyor.

Ülkede yürürlükte olan şeriat kanunlarına göre kurbanın ‘koruyucusu’ sıfatı taşıdığı için baba, misilleme anlamına gelen ‘kısas’ uygulamasından muaf tutuluyor.

İran’da cinayet kurbanlarının babaları, eğer isterlerse çocuğunun katilini affedip idam edilmemesini isteyebilir, bu durumda katil baba olunca kimse onun idam edilmesini talep edemez.


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