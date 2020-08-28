Dünya

İsrail’de kız çocuğuna tecavüz

Kadınlar tecavüzcülerin listesini yapmaya başladı

28 Ağustos 2020
İsrail tecavüz

İsrail’de bu ay başında 16 yaşındaki bir kız çocuğuna 30 kişinin tecavüz etmesi olayına gösterilen tepkiler sosyal medyada “30’dan Daha Fazla” ismiyle kampanyaya dönüştü.

“Kadınların Yürüyüşü” hareketi Facebook üzerinden yaptığı çağrıda kadınlara kaç yaşında tecavüze uğradıklarını ve tecavüzcünün sadece ismini kendilerine yazmalarını istedi. Kadınların Yürüyüşü hareketi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bütün kadınlar iyi biliyor ki ülkede 30 tecavüzcüden daha fazlası var” dedi.

Feminist grup, Arapça ve İbranice yaptığı duyuruda amaçlarını “karar alıcılara toplumdaki sorunun sadece 30 kişiden ibaret olmadığını” belirtmek şeklinde ifade etti.

30’dan Daha Fazla girişimini başlatanlardan Ruty Klein, yaşadıklarını aktaran kadınların isimlerinin gizli tutulacağını ve oluşturacakları listeyi hükümete ileteceklerini söyledi. Klein, şimdiden çok uzun bir liste ortaya çıktığını belirterek yöneticileri kadına şiddet ile mücadele politikasını değiştirmeye çağırdı.

Bu ay başında İsrail’in Eilat şehrindeki bir otelde yaşanan tecavüz ilk önce İsrail’de büyük tepkilere yol açmadı. Ancak 20 Ağustos’ta bir yerel gazetenin 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek için 30 kişinin otel odası önünde sıraya girdiğini yazması İsrail’de kadınları sokağa döktü. Haberin ortaya çıktığı günün gecesinde bir çok İsrail şehrinde protestolar yapıldı.


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