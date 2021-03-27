AB sonuç bildirgesi Rum Basınında geniş yer buldu

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi kapsamındaki sonuç bildirgesi ve bu yöndeki açıklamalar Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi çerçevesindeki gelişmelere geniş bir şekilde yer verdiler.

Fileleftheros gazetesi “Tehlikeli Oyunlar Oynuyorlar-Avrupa Konseyi’ndeki Avrupalı Ortaklarımız İlk Baştaki Taslakta Kıbrıs Sorununu ‘Unuttu’” başlıklı haberinde, AB Liderler Zirvesi öncesindeki 24 saatte, sonuç bildirgesinde “ilginç oyunların oynanmaya” çalışıldığını, Güney Kıbrıs için önemli olan konuların, ilk taslakta eksik olduğunun gözlemlendiğini yazdı.

Sonuç bildirgesine yönelik ilk taslakta, Kıbrıs sorununa ilişkin tam bir ifade eksikliğinin bulunduğunu yazan gazete Güney Kıbrıs’ın, Salı ve Perşembe günleri arasında, olumsuzluk ve eksiklikler içeren 3 farklı taslak aldığını da dikkati çekti.

Gazete, Rum tarafının önerilerinin kabul edilebilmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e müdahalede bulunmasını gerektirdiğini, zirve öncesinde Anastasiadis-Michel arasındaki temasın, nihai taslak için belirleyici olduğunu da yazdı.

Gazete haberinde Güney Kıbrıs’ın endişelerinin 3’üncü taslakta göz önünde bulundurulduğuna da dikkati çekti.

Gazete, iyi haber alan kaynaklara dayanarak, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin paragrafta, Avrupa Birliği’nin Cenevre’de müdahil olması konusunun ve Maraş ile ilgili ifadenin de yer almasını istediğini yazdı.

Gümrük Birliği konusunda Güney Kıbrıs’ın bu konunun şu anda gündem dışı olduğunu ve Türkiye’nin AB’ye yönelik iyi niyetini gerçekten ortaya koyduğu sürece bu konunun gelecekte ele alınabileceği yönünde telkinde bulunduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi’nin ayrıca (Türkiye’ye karşı) yaptırımların masada kalmasını da istediğini belirtti.

Rum Yönetimi’nin, sonuç bildirgesine yönelik nihai taslağı, gerek ifadeler gerekse AB’nin Kıbrıs sorununa ilişkin taahhütleri açısından dengeli olarak nitelendirdiğini belirten gazete, Kıbrıs sorunundan bahsedilen 15’inci paragrafta Güney Kıbrıs’ı oldukça memnun eden gelişmiş bir üslubun bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde sonuç bildirgesinin ayrıntılarına da yer verdi.

Alithia gazetesi ilgili haberi “AB, Türkiye’ye Randevuyu Haziran’a Verdi-Hükümet 27’lerin Sonuç Bildirgesinden Memnun” , Politis gazetesi “Cenevre’deki Gayri Resmi Toplantı Işığında Mesaj ve Dengeler Metni” , Haravgi gazetesi ise “Türkiye İle Karşılıklı İlişki İçin AB’den Stratejik İlgi” başlıklarıyla aktardı.

RUM YÖNETİMİ MEMNUN

Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün yaptığı açıklamada, Rum tarafının zirvenin sonuç bildirgesinden ve Kıbrıs sorunuyla ilgili özellikle 1251 sayılı BM Güvenlik kararları temelinde Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözümünden yana olan AB’nin taahhüdünden memnun olduğunu dile getirdi.

AB’nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirlendiği gibi Maraş’ın statüsünün öneminden bir kez daha söz ettiğini belirten Kusios, “hükümetin, şu anki koşullar altında, karar metnini dengeli olarak değerlendirdiğini ayrıca metnin, gerek AB-Türkiye ilişkilerini geliştirebilecek Türkiye’nin uyması gereken önkoşullar ve koşulları, gerekse Kıbrıs sorununa ilişkin AB’nin taahhütlerine ve ifadelerine yönelik (Rum tarafının)temel hedeflerini de yansıttığını” ifade etti.

Kusios açıklamasında Türkiye’nin tutumunun, Haziran ayındaki Avrupa Konseyi toplantısına kadar değerlendirilmeye devam edeceğini de söyledi.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerin konuyla ilgili açıklamalarına yer verdiler.

Fileleftheros gazetesi siyasi partilerin çoğunun, 27’lerin sonuç bildirgesinden duydukları hoşnutsuzluğu ve hayal kırıklığını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, DİSİ yaptığı açıklamada, 27’lerin, Ankara’nın uyması gereken koşulları tasvir ettiğini belirtirken, Türkiye’nin AB ile olan ilşkilerinde ve Kıbrıs sorununda özlü adımlar atması zamanının geldiğini savundu.

DİSİ hedefin, ceza değil, AB içerisinde Türkiye’nin neden olduğu çıkmazın kırılması ve ülkenin yeniden birleşmesi olduğunu belirtti.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, sonuç bildirgesine atıfta bulunarak “Ankara tarafından yasa dışı sondajların sona erdirilmesi, Türkiye-Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlaması, gayri resmi konferansın belirlenmesiyle ilgili iyi niyet göstergesi olarak değerlendirilerek, zirvenin Türkiye’nin tutarlı tutumuna devam etmesi önkoşuluyla olumlu gündemin benimsenmesi önerilerini sonuçlandırdığını” belirtti.

DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ile Rum Ekologlar ise birer açıklama yaparak karar metninden dolayı duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler.