Mısır’da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü

Yerel basında yer alan habere göre, Kahire’nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi’nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olayda 8 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

Enkaz kaldırma için ekip kuruldu

Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.