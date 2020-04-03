AB, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programını açıkladı

5 milyon Euro’luk bütçenin, gerçekleşen ilk bölümü

“Avrupa Birliği, 2.5 milyon Euro tutarındaki ilk parti acil tıbbi ekipman ve malzemenin satın alma sürecini Kıbrıs’taki UNDP ile yaptığı anlaşma üzerinden başarıyla tamamlamıştır” denilen açıklamanın tamamı şöyle:

COVID-19’un yayılmasına karşı AB Desteği Acil Ekipman Alımı, Tıbbi Uzmanların Seferber Edilmesi ve Krize Müdahale İçin Teknik Yardım ile devam etmektedir

Sağlanan destek kapsamında 25 tıp uzmanı da üç ay boyunca COVID-19 ile yapılan mücadeleye yardımcı olacaktır. Bu destek Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumundaki COVID-19 mücadelesi için ayırmış olduğu 5 milyon Euro’luk bütçenin gerçekleşen ilk bölümüdür. Bu faaliyet, Kıbrıs Türk toplumundan gelen talep üzerine, Avrupa Komisyonu ve UNDP’nin Kıbrıs’ta süregelen etkin işbirliği çerçevesinde COVID-19 salgınına hızlı müdahalesi ile gerçekleşmektedir. COVID-19 kriz yönetimi, koordinasyon ve müdahale mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla teknik destek de sağlanmaktadır.

25 doktor ve laboratuvar teknisyeni

İlk parti dahilindeki acil tıbbi ekipman ve malzemeler Avrupa ve Çin’deki tedarikçilerden temin edilmiş ve Nisan ayı içinde Kıbrıs’a gelmesi beklenmektedir. İlk acil tıbbi ekipman ve malzeme grubunda, kişisel korunma ekipmanları (PPE), solunum cihazları, Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), laboratuvar sarf malzemeleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) test kitleri, antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sedatifler ve paralitik ilaçlar yer alacaktır.

Avrupa Komisyonu, COVID-19’un Kıbrıs Türk toplumunda yayılması riskine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 25 doktor, laboratuvar teknisyeni ve destek personelinden oluşan sağlık personelinin seferber edilmesini de ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde finanse etmektedir. Sağlık personeli, ihtiyaç çerçevesinde derhal harekete geçirilebilir durumdadır.

‘AB destek vermeye devam edecek’

Avrupa Komisyonu, COVID-19 ile ilgili müdahale kapasitesinin daha da geliştirilmesi amacıyla, özellikle etkin müdahale yönetimi, koordinasyonu ve operasyonel yapının oluşturulması ve Kıbrıs Türk toplumunda müdahale planının iyileştirilmesi alanlarında destek vermeye devam edecektir.