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Bilim Kurulu Başbakan Tatar başkanlığında toplandı

3 Nisan 2020

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, ülkemizdeki COVID-19 salgının önlenmesinde alınan tedbirleri, güncel durumu, olası gelişmeleri ve bu doğrultuda atılacak adımları değerlendirdi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgının görülmesinin ardından kurulan Başbakanlık Koronavirüs Bilim Kurulu Başbakanlık Toplantı salonunda Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Dünya’ya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumlarının ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konularında Dünya, Türkiye ve KKTC’deki gelişmeler değerlendirilerek, yeni önlemlerle ilgili kararlar üretildi.



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