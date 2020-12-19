9 yaşındaki Ryan Kaji 29.5 milyon dolar kazandı

Youtube'a y\u00fckledi\u011fi kutu a\u00e7ma videolar\u0131yla \u00fcnlenen 9 ya\u015f\u0131ndaki Ryan Kaji, sadece 2020 y\u0131l\u0131nda 29.5 milyon dolar gelir elde ederek platformun en \u00e7ok kazanan\u0131 oldu. Ryan's World kanal\u0131 12 milyardan fazla izlenme ald\u0131.\r\n\r\n\r\nHer y\u0131l milyonlarca gen\u00e7 ve \u00e7ocuk Youtuber olmak istiyor. Di\u011fer internet platformlar\u0131 gibi Google'n\u0131n video izleme servisi Youtube i\u00e7erik \u00fcreticilerine reklamlar\u0131ndan pay veriyor.\r\n\r\n\r\n\r\nYoutube'un verilerine g\u00f6re 2020'nin en \u00e7ok kazanan\u0131 hen\u00fcz 9 ya\u015f\u0131ndaki bir \u00e7ocuk.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKutu a\u00e7ma ve oyuncak inceleme videolar\u0131 \u00e7eken k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk 2020 y\u0131l\u0131nda sadece Youtube'dan 29.5 milyon dolar para kazand\u0131.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKaji, ayr\u0131ca 2019 ve 2018 y\u0131llar\u0131nda da platformun en \u00e7ok kazanan\u0131 olmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nThe Guardian'\u0131n haberine g\u00f6re 9 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk, kendi ad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan Ryan's World markas\u0131ndan da 200 milyon dolar kazand\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nRyan's World \u00e7ocuklar i\u00e7in oyun ve k\u0131yafet sat\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\u00c7ocuk influencer olarak nitelenen Ryan Kaji'nin, Youtube hesab\u0131 2015 y\u0131l\u0131nda hen\u00fcz d\u00f6rt ya\u015f\u0131ndayken a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nRyan's World isimli Youtube kanal\u0131ndaki videolar da \u015fimdiye kadar 12.2 milyardan fazla izlendi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n