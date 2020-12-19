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9 yaşındaki Ryan Kaji 29.5 milyon dolar kazandı

19 Aralık 2020
Ryan Kai



Youtube’a yüklediği kutu açma videolarıyla ünlenen 9 yaşındaki Ryan Kaji, sadece 2020 yılında 29.5 milyon dolar gelir elde ederek platformun en çok kazananı oldu. Ryan’s World kanalı 12 milyardan fazla izlenme aldı.



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19 Aralık 2020


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