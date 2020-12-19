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37 yaşındaki Rodinis Christodoulou hayatını kaybetti
Limasol’da 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rodinis Christodoulou hayatını kaybetti
Limasol’da sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmada 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rodinis Christodoulou hayatını kaybetti.
Feci olay 86 yaşındaki birinin kullandığı pick-up ile 37 yaşındaki Christodoulou’nun kullandığı motosikletin çarpışması sonucu oldu. 3 küçük çocuğu bulunan Christodoulou hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
Rum polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.