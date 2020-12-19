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37 yaşındaki Rodinis Christodoulou hayatını kaybetti

19 Aralık 2020
Rodinis Christodoulou



Limasol’da 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rodinis Christodoulou hayatını kaybetti

Limasol’da sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmada 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rodinis Christodoulou hayatını kaybetti. 

Feci olay 86 yaşındaki birinin kullandığı pick-up ile 37 yaşındaki Christodoulou’nun kullandığı motosikletin çarpışması sonucu oldu. 3 küçük çocuğu bulunan Christodoulou hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Rum polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 



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19 Aralık 2020


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