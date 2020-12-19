Gaziantep’te hastanede patlama: 9 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te \u00f6zel bir hastanede oksijen t\u00fcp\u00fcnden kaynakl\u0131 patlama meydana geldi. Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, Covid-19 yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde y\u00fcksek ak\u0131m oksijen cihaz\u0131ndan kaynaklanan yang\u0131nda 9 hasta ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\u00a0\u00a0Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131,\u00a0m\u00fcfetti\u015f g\u00f6revlendirdi. Bakan Koca, ''Yang\u0131n, oksijen vermekte kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z cihazdan \u00e7\u0131kt\u0131'' bilgisini verdi.\r\n\r\n\r\nGaziantep'te bir hastanede patlama\u00a0meydana geldi.\r\n\r\nGaziantep'te\u00a0SANKO \u00dcniversitesi Hastanesi\u00a0Covid-19 yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde y\u00fcksek ak\u0131m oksijen cihaz\u0131ndan kaynaklanan yang\u0131nda 9 hasta hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nSANKO \u00dcniversitesi Hastanesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, hastanenin yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde sabah saatlerinde y\u00fcksek ak\u0131m oksijen cihaz\u0131ndan kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu\u00a0yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\u00a0\r\n''OKS\u0130JEN C\u0130HAZINDAN \u00c7IKTI''\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, Gaziantep'e giderek\u00a0patlama yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca incelemelerin ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klamala yapt\u0131.\r\n\r\nKoca, ''Yang\u0131n, oksijen vermekte kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z cihazdan \u00e7\u0131kt\u0131. Yo\u011fun bak\u0131mda takip etti\u011fimiz 19 hastadan 9'unu kaybettik'' dedi.\r\n\r\nKoca, s\u00f6zlerine \u015funlar\u0131 da ekledi:\r\n\r\n''16 hastane personeli etkilendi. 7 personelin yo\u011fun bak\u0131mda yak\u0131n takibi\u00a0yap\u0131l\u0131yor'' dedi.\r\n"VEFAT SAYIMIZ 9 OLDU"\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131, Fahrettin Koca sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n dokuza y\u00fckseldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.Koca, payla\u015f\u0131m\u0131nda "Gaziantep\u2019te yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde meydana gelen elim olay hepimizi \u00fczm\u00fc\u015ft\u00fcr. Vefat say\u0131m\u0131z 9 oldu. Yang\u0131ndan etkilenen di\u011fer hastalar 112 acil ekiplerimiz taraf\u0131ndan civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah\u2019tan rahmet diliyorum. Olay\u0131 yak\u0131ndan takip ediyoruz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nFahrettin Koca ve Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl, Gaziantep'e gitti. Bakan G\u00fcl, "2 savc\u0131 t\u00fcm s\u00fcreci yak\u0131ndan soru\u015fturuyor" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nYang\u0131ndan etkilenme sonucu\u00a0Mehmet Re\u015fit Saydano\u011flu (75), Fethiye K\u0131rca (78), Naciye Uluk\u00fct\u00fck (56), Abdi Hamzao\u011flu (68), Elif Akg\u00fcl (85), \u00d6kka\u015f Akbulut (69), Kahraman Ta\u015f (71) ve Ali Saffet Kanpolat\u00a0(64) hayatlar\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n \r\n\r\n