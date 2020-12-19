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Gaziantep’te hastanede patlama: 9 kişi hayatını kaybetti

19 Aralık 2020
Gaziantep'te patlama



Gaziantep’te özel bir hastanede oksijen tüpünden kaynaklı patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdiğini açıkladı.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, müfettiş görevlendirdi. Bakan Koca, ”Yangın, oksijen vermekte kullandığımız cihazdan çıktı” bilgisini verdi.



devlet piyangosu





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19 Aralık 2020


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