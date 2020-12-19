Gaziantep’te hastanede patlama: 9 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep’te bir hastanede patlama meydana geldi.

Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta hayatını kaybetti.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip corona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

”OKSİJEN CİHAZINDAN ÇIKTI”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’e giderek patlama yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca incelemelerin ardından açıklamala yaptı.

Koca, ”Yangın, oksijen vermekte kullandığımız cihazdan çıktı. Yoğun bakımda takip ettiğimiz 19 hastadan 9’unu kaybettik” dedi.

Koca, sözlerine şunları da ekledi:

”16 hastane personeli etkilendi. 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılıyor” dedi.

“VEFAT SAYIMIZ 9 OLDU”



Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıkladı.Koca, paylaşımında “Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’e gitti. Bakan Gül, “2 savcı tüm süreci yakından soruşturuyor” açıklamasını yaptı.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.