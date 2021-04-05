9 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis dün gerçekleştirdiği denetimlerde 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti

polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 4-5.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Yerel vakalarda artış

KKTC’de 1 – 4 nisan tarihleri arasında 186 covid-19 vakası tespit edildi. Bu vakaların 152’si yerel vaka olarak açıklandı.