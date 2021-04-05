Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı ilk defa 100 bini aştı

Yeni tip corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan’da günlük vaka sayıları toplamda ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103 bin 558 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 589 bin 67’ye ulaştı.

Son 24 saatte 478 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan’da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 165 bin 101’e yükseldi.

SON 7 AYIN ZİRVESİNDE

ABD’den sonra ilk kez bir ülke günlük vaka sayılarında 100 bini aşarken Hindistan’da daha önce en yüksek seviye 16 Eylül 2020’de 97 bin 859 olarak kaydedilmişti.