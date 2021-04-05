Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı ilk defa 100 bini aştı

ABD ve Brezilya’dan sonra Covid-19’dan en fazla etkilenen Hindistan’da günlük vaka sayıları ilk kez 100 bini aştı. Sadece Maharaştra’da bir günde 57 bin 74 vaka kaydedilirken ülkede virüs nedeniyle toplam 165 bin 101 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19’dan en fazla etkilenen Maharaştra’da bir günde 57 bin 74 vaka kaydedilirken, şehirde hastaneler hastaları tedavi etmeye çalışırken zor anlar yaşadı.
Yetkililer, Maharaştra eyaletinde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle bugün itibarıyla alışveriş merkezleri, bar, sinema salonları ve ibadethanelerin geçici olarak kapatıla
12 KAT ARTTI
Ülkede Şubay ayında yetkililerin kısıtlamaları hafifletmesi sonrasında halk maske takmayı ve sosyal mesafeyi bırakmış, daha sonra vaka sayıları 12 kat artmıştı.
Ülkede bazı vatandaşların aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktıkları için virüse yakalandıkları tespit edilmişti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Hindistan “dünyada en fazla vaka tespit edilen 3’ncü ve virüse bağlı en fazla can kaybının görüldüğü 4’ncü ülke” konumunda bulunuyor.