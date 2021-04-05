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İnsan beyni kablo olmadan bilgisayara bağlandı

5 Nisan 2021
insan beyni bilgisayara bağlandı





Tarihte ilk kez insan beyni, kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayara bağlandı. BrainGate teknolojisiyle iki katılımcı 24 saat boyunca kablo olmadan bilgisayara komut aktardı.





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5 Nisan 2021




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