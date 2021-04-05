İnsan beyni kablo olmadan bilgisayara bağlandı

Tarihte ilk kez insan beyni, kablo ba\u011flant\u0131s\u0131na ihtiya\u00e7 duymadan bilgisayara ba\u011fland\u0131. BrainGate teknolojisiyle iki kat\u0131l\u0131mc\u0131 24 saat boyunca kablo olmadan bilgisayara komut aktard\u0131.\r\n\r\n\r\nBilim insanlar\u0131 uzun s\u00fcredir \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan, bir zamanlar d\u00fc\u015f\u00fcncesi bile hayal olan projeyi hayata ge\u00e7irdi.\r\n\r\nSonu\u00e7lar\u0131 yay\u0131mlanan bir \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re insan beyni ilk kez kablo ba\u011flant\u0131s\u0131na ihtiya\u00e7 duymadan bilgisayara ba\u011fland\u0131.\r\n\r\nBeynin motor korteksine ba\u011flanan bir par\u00e7ayla kablo ihtiyac\u0131 olmadan beyin mesajlar\u0131 bilgisayara iletildi.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re 24 saatlik s\u00fcren testte, komut aktar\u0131m\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 oldu. Yani teste kat\u0131lanlar d\u00fc\u015f\u00fcnce g\u00fcc\u00fcyle bilgisayara istedikleri komutu verdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7ALI\u015eMAYA \u0130K\u0130 FEL\u00c7L\u0130 \u0130NSAN KATILDI\r\n\u00c7al\u0131\u015fmaya 2 ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. S\u00f6z konusu iki iki\u015finin de fel\u00e7i oldu\u011fu ve bu nedenle bilgisayarl\u0131 yard\u0131ma ihtiya\u00e7 duydu\u011fu bildirildi.\r\n\r\nBilim insanlar\u0131, iki kat\u0131l\u0131mc\u0131n\u0131n da benzer h\u0131zda komut aktar\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fine dikkat \u00e7ekti. Ara\u015ft\u0131rma Brown \u00dcniversitesi b\u00fcnyesinde yap\u0131ld\u0131 ve sonu\u00e7lar\u0131\u00a0IEEE Transactions on Biomedical Engineering dergisinde yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rma ekibinden John Simeral, "Kablosuz sistemlerin, en iyi performans kabul edilen kablolular gibi \u00e7al\u0131\u015fabilece\u011fini ortaya koyduk. Sinyaller neredeyse kablolu ekipmanlar ayn\u0131 do\u011frulukla kaydedildi ve aktar\u0131ld\u0131. Daha \u00f6nceki \u00e7al\u0131\u015fmalardan tek fark\u0131 insanlar daha fazla kablolara ba\u011fl\u0131 olmak zorunda de\u011filler. Bu da BrainGate sisteminin kullan\u0131m alan\u0131n\u0131 geni\u015fletiyor.\r\n\r\nAyr\u0131ca testler laboratuvar ortam\u0131nda de\u011fil, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n evlerinde ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n\r\n