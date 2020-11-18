“9 Kere Leyla” filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer’in yatak sahnesi dikkat çekti

Ezel Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi isimlerin yer aldığı “9 Kere Leyla” filminin ilk fragmanı yayınlandı.

YATAK SAHNESİ DİKKAT ÇEKTİ

Online dizi ve film izleme platformu Netflix’te yayınlanacak olan filmin fragmanında, Elçin Sangu ve Haluk Bilginer’in yatak sahnesi dikkat çekti.

9 KERE LEYLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem’in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem’in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla’nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla’yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla’dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Gözü Nergis’ten başkasını görmeyen Adem, Leyla’yı ortadan kaldırmak için 9 farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla’yı öldürmek Adem’in sandığı kadar kolay değildir.

9 Kere Leyla’nın 4 Aralık tarihinde Netflix’teki izleyicilerinin karşısına çıkması planlanıyor.