9 ay hapis yatacak

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi, 2017’nin Temmuz ayında Tuzla’da Hintkeneviri ziraatı yapma suçlamasıyla yargılanan Zulmet Türkoğlu aleyhindeki kararını açıkladı

Gamze PİR BAYKUR

Tuzla’da 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde evinin bahçesinde 3 kök, elbise dolabı içerisinde 3 kök olmak üzere toplam 6 kök Hintkeneviri bitkisi yetiştiren ve yine evinde 390 miligram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sanık Zulmet Türkoğlu hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Türkoğlu, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Bahçede 3 kök, elbise dolabında 3 kök Hintkeneviri bulunmuştu…

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri 17 Temmuz 2017 tarihinde sanık Zulmet Türkoğlu’nun Tuzla’daki evinde Hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığı yönünde bilgi almıştı. Aldıkları bilgi ışığında sanık Türkoğlu’nun evine giden polis ekipleri yaptıkları aramada evin bahçesinde 3 ayrı saksı içerisinde 3 kök Hintkeneviri bitkisi ile yatak odasındaki dolapta 3 ayrı saksı içerisinde 3 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirmişti. Yine konu evde yapılan aramada tütünle karışık 390 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilmişti.

“Alınan tüm tedbirlere rağmen uyuşturucu suçlarının önüne geçilemiyor…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Zulmet Türkoğlu’yu aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın işlemiş olduğu suçların çok ciddi ve vahim suçlar olduğunun altını çizen Kır, alınan tüm tedbirlere rağmen uyuşturucu suçlarının önlenemediğine dikkatleri çekti. Kır, 6 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yapan sanığa hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek sanığı 9 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.