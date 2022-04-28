KıbrısManşet

85 yeni vaka  

28 Nisan 2022







Son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlanmıştır”




 



36 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

28 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080

 

Toplam Vaka Sayısı: 93.467

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1095

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 205



Etiketler
28 Nisan 2022


Başa dön tuşu