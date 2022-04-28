85 yeni vaka  

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlanmıştır”
36 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
28 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080
Toplam Vaka Sayısı: 93.467
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1095
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 205