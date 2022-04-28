KTFF Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-20-23-24 Nisan 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Oğulcan Balcı (Gönyeli SK)

3 Maç Can Pakin (Türk Ocağı Limasol)

3 Maç Nahit Çavuşoğlu (İncirli SK)

1 Maç Ramazan Berkan Salık (Karşıyaka ASK)

1 Maç Nikita Konevin (L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Turan Satılmış (Yalova SK)

3 Maç Aydın Gül (Yalova SK)

3 Maç Doğan Alp Arıkan (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Cemal Yaşınses (Göçmenköy İYSK) Berkem Korbay (Yenicami AK) Sergülen Rüstemoğlu (Yalova SK) Sertan Kurukafa (L. Gençler Birliği SK) Emre Soytürk (Yonpaş Dumlupınar TSK) Berke Karabulut (Binatlı YSK) Kadir Görcan (Yalova SK) Michael Mahmut Çayırcı (Baf Ülkü Yurdu) Oğuzhan Yaraşık (Mesarya SK) Arda Yalın (SFC Dörtyol SK) Serkan Tomuk (Mesarya SK) Arda Ateş (Merit Alsancak Yeşilova SK) Cem Demirbüker (Düzkaya KOSK) Siboniso Lungelo Mishali (Cihangir GSK) Yusuf Balıkçı (Karşıyaka ASK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 23/04/2022 tarihinde, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe G.B.S.K.- Görneç K.S.K. AKSA A2 1.Lig müsabakasında, hakemin verdiği faul kararına tepki vermesi üzerine, ihtar ile uyarıldığı ve bu karara sinirlenerek hakemin boğazını sıktığı keza hakaret ve küfürlerde bulunduğu raporlardan tespit edilen Mormenekşe GBSK 114044 lisans numaralı futbolcusu Çağan Çelikoğlu’na, DT41 (1)’in ve 44 (2)’nin ihlallerinden dolayı 41 (1) (A) ve 44 (2) uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 19/04/2022 tarihinde, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami AK – Mağusa Türk Gücü Nicosia Group Kıbrıs Kupası müsabakasında, Yenicami AK ile Mağusa Türk Gücü taraftarları arasında karşılıklı olarak meydana gelen olaylar ile çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile Yenicami AK ve Mağusa Türk Gücü 23/2021-2022 sayılı sevk kararı ile Kurulumuza sevk edilmişlerdir.

Mezkur sevk ile ilgili düzenlenmiş olan raporlar ve görüntüler incelenmiş olup, her iki kulübün de taraftarlarının neden olduğu saha olayları neticesinde, Disiplin Talimatı’na aykırı davrandıklarına bulgu yaparız. Keza, olaylara ilişkin yaptığımız incelemelerin, yanı sıra, Yenicami AK Başkanı Ali Özmen Safa ve Avukatının da sözlü savunmalarını dinleyip değerlendirilmiş bulunmaktayız.

Sevk konu her iki kulüp taraftarlarının karşılıklı olarak küfür ettiği, karşılıklı pet su şişe attıklarını tespit etmiş olup, ayrıca izlediğimiz görüntülerden, Mağusa Türk Gücü taraftarlarının daha fazla olaylar içerisinde bulunduğu, rakip takım tribünlere yönelik saldırgan ve tahrikkar hareketlerde bulunduklarını tespit ettikten sonra; Yenicami AK’ye DT (52) (1) (B) ve ( C ) ile 53 (1)’in ihlallerinden dolayı, DT 52 (3) ve (10) ile (53) (2) uyarınca toplam 5,000.-TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;

Keza Mağusa Türk Gücü S.K.’ya DT 52 (1) (B) ve ( C ) ile 53 (1)’in ihlallerinden dolayı, DT 52 (3) ve (10) ile 53 (2) uyarınca toplam 15,000.-TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 20/04/2022 tarihinde, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı Türk S.K. Nicosia Group Kıbrıs Kupası müsabakasında, her iki takım taraftarlarının karşılıklı olarak meydana getirdiği saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratları, 23/2021-2022 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Mezkur sevke istinaden, meydana gelen saha olayları ile ilgili düzenlenmiş olan raporları ve görüntüleri inceldikten sonra, her iki kulübünde, taraftarlarının meydana getirdiği saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile Disiplin Talimatına aykırı davrandıklarına bulgu yaparız. Keza, konu ile ilgili Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu sözlü savunma ve beyanlarını dinledikten sonra neticeye varırız. Özellikle izlenen görüntüler ve düzenlenen raporlarda Küçük Kaymaklı TSK taraftarlarının, alkol tesiri altında sahaya geldikleri, maç esnasında müteaddit kez rakip takım tribününe ve basına yönelik teneke şişe attıkları basının bu nedenle görevini yapamadığı, keza birçok kez rakip takım tribünlerine saldırı girişiminde bulundukları, güvenlik kuvvetlerini defa kez zor durumda bıraktıklarını tespit etmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak, Küçük Kaymaklı TSK’ya, DT 52 (1) (B) ( C ) ve ( Ç ) ile 53 (1)’in ihlallerinden dolayı, 52 (3), (10) ve 53 (2) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası ile birlikte 10,000.-TL (On Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;

Doğan Türk Birliği’nin, DT 52 (1) (B) ve ( C ) ile 53 (1)’in ihlallerinden dolayı, 52 (3) ve (10) ile 53 (2) uyarınca 6,000.-TL(Altı Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.