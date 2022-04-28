Ataoğlu: Bizim ortaya koyduğumuz bir kriz yok

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kritik toplantının ardından bir açıklama yaptı.

Ataoğlu, “DP ve YDP olarak oturup, önümüzdeki bu süreç ile ilgili ekonomiyi nasıl düzeltebiliriz, hangi önlemleri alabiliriz şeklinde bir çalışma yaptık. Bunu Başbakan ile paylaştık, o da Bakanlar Kurulu’na bu bilgiyi sağladı. Belki yarın bakan arkadaşlarımızdan zenginleştirici bilgi akışı sağlanırsa tümünü toplayıp, Cumartesi günü duyuracağız” dedi.

Ataoğlu, “Şu anda yapmış olduğumuz çalışma mevcut krizin ortadan kalkması içindir. DP ve YDP olarak bizim ortaya koyduğumuz bir kriz yok. Bizim ortaya koyduğumuz, ülke ekonomisinin kalkınmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerdir. Onun dışında herhangi bir şey yok” ifadelerini kullandı.