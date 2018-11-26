8 taş ocağı kapatıldı

Kapatılan taş ocakları ile ilgili bakanlığın açıklaması şöyle:

Ülkemizde taş ocağı işletmeciliği, yürürlükteki mevzuat ve 2015 yılında düzenlenen tüzük hükümlerine tabi olarak etkin bir şekilde denetim altına alınmıştır.

Maden ve Taş Ocakları Yasası altında 2015 yılında yapılan tüzük ile taş ocakları faaliyetleri, etkin bir şekilde denetlenmeye başlamıştır.

Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü uyarınca oluşturulan Denetleme Kurulu, taş ocaklarında rutin bir şekilde denetim gerçekleştirmektedirler. Ayrıca, tüzük gereği atanan teknik nezaretçiler, taş ocaklarında gerçekleştiren faaliyetlerin işletme projelerine uygunluğunu rutin bir şekilde kontrol etmektedir.

Hükümet programına uygun olarak pasif durumda olan ve uzun yıllardır çalıştırılmayan 8 adet taş ocağı, Denetleme Kurulu tarafından denetlenmiş olup, Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmıştır.

Bu kapsamda kapatılan taş ocakları ; Kozanköy bölgesinde – 4 adet mozaik taşı , Beylerbeyi bölgesinde – 2 adet mozaik taşı ve Serhatköy bölgesinde -2 adet yapıtaşı ocağından oluşmaktadır.

Kapatılan ocakların doğaya yeniden kazandırabilmeleri için gerekli olan rehabilitasyon projeleri hazırlanıp uygulamaya konacaktır.

Denetleme Kurulu tarafından pasif durumda olan ve uzun yıllardır çalıştırılmayan ocakların denetimleri sürdürülecek, benzer durumda olan taş ocakların kapatılma işlemine devam edilecektir.