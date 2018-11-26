Dolarda 5 lira mümkün mü?

Türk Lirası’nın ABD Doları ve Euro karşısında son 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkmasını değerlendiren Dünya gazetesinden Muhammed Kafadar, dolarda 5 TL seviyesine ulaşılmasının mümkün olup olmadığını ele aldı.

Bir önceki haftaya 5.50’nin üzerinde başlayan dolar/TL’nin yönünü aşağı çevirdiğini ve geçen hafta başında sert bir yükselişe 5.44’lü seviyeleri test etse de yeniden üç ayın en düşük seviyelerine indiğini hatırlatan Kafadar, “ABD ile ilişkiler TL lehine fiyatlamada öne çıkarken, Fed’in yavaşlama sinyali vermesi ve ticaret savaşları önemli gündem maddeleri. Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına ara verme ihtimali kadar bunun nedeni de yakından izleniyor. Diğer taraftan ticaret savaşlarıyla Çin ekonomisinin tahribata uğraması ABD’ye zarar verebilir” youmunda bulundu.

“Yurt dışı kaynaklı sürpriz bir haber akışı yaşanmazsa…”

Haberde, stratejist Cüneyt Paksoy’un, Dolar/TL’de Merkez Bankası ve hükümetin attığı adımlarla volatilitenin azaldığı, yükselişin sona erdiği yorumuna da yer verildi ve Paksoy’un şu sözleri aktarıldı:

“Beklenti dahilinde 5.30’un altına geldik. Yurt dışı kaynaklı sürpriz bir haber akışı yaşanmazsa 5.00-5.10 bandı gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise 5.50-5.55’e kadar olan hareketleri tepki sayacağız. Bu kırılırsa 5.85 ve psikolojik eşik olan 6.00 izlenecek. 6.00-6.50 aralığı ekstrem bir durum olmazsa uzun süre direnç olarak kalacaktır.”

*Haberin tamamını Dünya gazetesinin internet sitesinden okuyabilirsiniz.