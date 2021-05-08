8 kez aday gösterilip Oscar kazanamayan Glenn Close: Kaybeden değilim

ABD’li ünlü oyuncu Glenn Close, 8 kez aday gösterilmesine rağmen herhangi bir ödül alamamasına dair konuştu.
Akademi Ödülleri’nde 4 kez “En İyi Kadın Oyuncu” dalında aday gösterilen oyuncu bu yıl da “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” kategorisinde yarışmıştı. Close, bu yılki yarışı Minari filminin oyuncusu Yoyun Yuh-jung’a kaybetmişti.
AP’ye konuşan 74 yaşındaki oyuncu, “Her şeyden önce kaybeden olduğumu düşünmüyorum” dedi.
Los Angeles Times, Close’un mağlubiyetinin ardından oyuncunun en çok aday gösterilip de ödül kazanamayanlar arasına girdiğini yazmıştı. Haberin ardından Emmy ödüllü oyuncu Sarah Paulson, Close’u savunmuş ve “Bu tartışmanın bitmesini dilerdim. O mükemmel biri, olağanüstü ve kıskanılacak bir kariyere sahip olmaya devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.
Close hiç ödül almadan Oscar’a en çok aday gösterilen kadın oyuncu unvanını elinde tutuyor. Öte yandan oyuncu halihazırda Britanyalı merhum aktör Peter O’Toole’la berabere.
Ne bahsi geçen haberi ne de Paulson’ın paylaşımını gördüğünü belirten Close şunları söyledi:
Bu kategoride kim kaybeden ki? Oradasınız, yaptığınız iş nedeniyle meslektaşlarınız tarafından onurlandırılan 5 kişiden birisiniz. Bundan daha iyi ne olabilir ki?
Ünlü oyuncu ayrıca şu ifadeleri ekledi:
Dürüst olmak gerekirse basının kazanan ve kaybedenlerin olmasını sevdiğini hissediyorum. ‘En kötü kim giyindi?’ ya da ‘En kötü konuşmayı kim yaptı?’ gibi şeyler soruyorlar. Unutun bunu. Konu bu değil.
Emmy, Altın Küre ve Tony ödülleri bulunan oyuncu Hillbilly Elegy, 101 Dalmaçyalı (101 Dalmatians), Öldüren Cazibe (Fatal Attraction) gibi filmlerde yer almıştı.
Filmleri
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|1982
|The World According to Garp
|Jenny Fields
|1983
|The Big Chill
|Sarah Cooper
|1984
|The Natural
|Iris Gaines
|The Stone Boy
|Ruth Hillerman
|Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
|Jane Porter (Seslendirme)
|1985
|Maxie
|Jan / Maxie
|Jagged Edge
|Teddy Barnes
|1987
|Fatal Attraction
|Alex Forrest
|1988
|Dangerous Liaisons
|Marquise Isabelle de Merteuil
|Light Years
|Queen Ambisextra (Seslendirme)
|1989
|Immediate Family
|Linda Spector
|1990
|Hamlet
|Queen Gertrude
|Reversal of Fortune
|Sunny von Bulow
|1991
|Hook
|Boo Box Pirate
|cameo
|Meeting Venus
|Karin Anderson
|1993
|The House of the Spirits
|Ferula Trueba
|1994
|The Paper
|Alicia Clark
|1996
|Mars Attacks!
|First Lady Marsha Dale
|101 Dalmatians
|Cruella de Vil
|Mary Reilly
|Mrs. Farraday
|1997
|In & Out
|Kendisi
|cameo appearance
|Air Force One
|Vice President Kathryn Bennett
|Paradise Road
|Adrienne Pargiter
|1999
|Tarzan
|Kala (Seslendirme)
|Cookie’s Fortune
|Camille Dixon
|2000
|102 Dalmatians
|Cruella de Vil
|Things You Can Tell Just by Looking at Her
|Dr. Elaine Keener
|2001
|The Safety of Objects
|Esther Gold
|2003
|Le Divorce
|Olivia Pace
|Roberto Benigni’s Pinocchio
|Blue Fairy (Seslendirme)
|2004
|Heights
|Diana
|The Stepford Wives
|Claire Wellington
|2005
|The Chumscrubber
|Carrie Johnson
|Nine Lives
|Maggie
|Hoodwinked
|Granny (Seslendirme)
|2007
|Thérèse Raquin
|Madame
|Evening
|Mrs. Wittenborn
|2008
|Sunset Boulevard
|Norma Desmond
|2011
|Hoodwinked Too! Hood vs. Evil
|Granny
|Seslendirme
|Albert Nobbs
|Albert Nobbs
|Also writer and producer
|2014
|Low Down
|Gram
|Galaksinin Koruyucuları
|Nova Prime Irani Rael
|2015
|5 to 7
|Arlene
|Anesthesia
|Marcia Zarrow
|The Great Gilly Hopkins
|Nonnie Hopkins
|2016
|Warcraft
|Alodi
|Uncredited
|The Girl with All the Gifts
|Dr. Caroline Caldwell
|2017
|Yedinci Hayat
|Nicolette Cayman
|The Wilde Wedding
|Eve Wilde
|The Wife
|Joan Castleman
|Crooked House
|Lady Edith
|Father Figures
|Helen Baxter
|2020
|Four Good Days
|Deb
|Post-production
|TBA
|Hillbilly Elegy
|Mawmaw
|Post-production
Independent Türkçe, AP, Los Angeles Times
Derleyen: Esra Güngör