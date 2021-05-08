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8 kez aday gösterilip Oscar kazanamayan Glenn Close: Kaybeden değilim

Close, bu yıl da aday gösterilmiş ancak ödüle ulaşamamıştı

8 Mayıs 2021
Glenn Close





ABD’li ünlü oyuncu Glenn Close, 8 kez aday gösterilmesine rağmen herhangi bir ödül alamamasına dair konuştu.

Akademi Ödülleri’nde 4 kez “En İyi Kadın Oyuncu” dalında aday gösterilen oyuncu bu yıl da “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” kategorisinde yarışmıştı. Close, bu yılki yarışı Minari filminin oyuncusu Yoyun Yuh-jung’a kaybetmişti.

AP’ye konuşan 74 yaşındaki oyuncu, “Her şeyden önce kaybeden olduğumu düşünmüyorum” dedi.

Los Angeles Times, Close’un mağlubiyetinin ardından oyuncunun en çok aday gösterilip de ödül kazanamayanlar arasına girdiğini yazmıştı. Haberin ardından Emmy ödüllü oyuncu Sarah Paulson, Close’u savunmuş ve “Bu tartışmanın bitmesini dilerdim. O mükemmel biri, olağanüstü ve kıskanılacak bir kariyere sahip olmaya devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Close hiç ödül almadan Oscar’a en çok aday gösterilen kadın oyuncu unvanını elinde tutuyor. Öte yandan oyuncu halihazırda Britanyalı merhum aktör Peter O’Toole’la berabere.

Ne bahsi geçen haberi ne de Paulson’ın paylaşımını gördüğünü belirten Close şunları söyledi:

Bu kategoride kim kaybeden ki? Oradasınız, yaptığınız iş nedeniyle meslektaşlarınız tarafından onurlandırılan 5 kişiden birisiniz. Bundan daha iyi ne olabilir ki?

Ünlü oyuncu ayrıca şu ifadeleri ekledi:

Dürüst olmak gerekirse basının kazanan ve kaybedenlerin olmasını sevdiğini hissediyorum. ‘En kötü kim giyindi?’ ya da ‘En kötü konuşmayı kim yaptı?’ gibi şeyler soruyorlar. Unutun bunu. Konu bu değil.

Emmy, Altın Küre ve Tony ödülleri bulunan oyuncu Hillbilly Elegy, 101 Dalmaçyalı (101 Dalmatians), Öldüren Cazibe (Fatal Attraction) gibi filmlerde yer almıştı.

Filmleri

YılFilmRolNotlar
1982The World According to GarpJenny Fields
1983The Big ChillSarah Cooper
1984The NaturalIris Gaines
The Stone BoyRuth Hillerman
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the ApesJane Porter (Seslendirme)
1985MaxieJan / Maxie
Jagged EdgeTeddy Barnes
1987Fatal AttractionAlex Forrest
1988Dangerous LiaisonsMarquise Isabelle de Merteuil
Light YearsQueen Ambisextra (Seslendirme)
1989Immediate FamilyLinda Spector
1990HamletQueen Gertrude
Reversal of FortuneSunny von Bulow
1991HookBoo Box Piratecameo
Meeting VenusKarin Anderson
1993The House of the SpiritsFerula Trueba
1994The PaperAlicia Clark
1996Mars Attacks!First Lady Marsha Dale
101 DalmatiansCruella de Vil
Mary ReillyMrs. Farraday
1997In & OutKendisicameo appearance
Air Force OneVice President Kathryn Bennett
Paradise RoadAdrienne Pargiter
1999TarzanKala (Seslendirme)
Cookie’s FortuneCamille Dixon
2000102 DalmatiansCruella de Vil
Things You Can Tell Just by Looking at HerDr. Elaine Keener
2001The Safety of ObjectsEsther Gold
2003Le DivorceOlivia Pace
Roberto Benigni’s PinocchioBlue Fairy (Seslendirme)
2004HeightsDiana
The Stepford WivesClaire Wellington
2005The ChumscrubberCarrie Johnson
Nine LivesMaggie
HoodwinkedGranny (Seslendirme)
2007Thérèse RaquinMadame
EveningMrs. Wittenborn
2008Sunset BoulevardNorma Desmond
2011Hoodwinked Too! Hood vs. EvilGrannySeslendirme
Albert NobbsAlbert NobbsAlso writer and producer
2014Low DownGram
Galaksinin KoruyucularıNova Prime Irani Rael
20155 to 7Arlene
AnesthesiaMarcia Zarrow
The Great Gilly HopkinsNonnie Hopkins
2016WarcraftAlodiUncredited
The Girl with All the GiftsDr. Caroline Caldwell
2017Yedinci HayatNicolette Cayman
The Wilde WeddingEve Wilde
The WifeJoan Castleman
Crooked HouseLady Edith
Father FiguresHelen Baxter
2020Four Good DaysDebPost-production
TBAHillbilly ElegyMawmawPost-production

 

Independent Türkçe, AP, Los Angeles Times

Derleyen: Esra Güngör





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8 Mayıs 2021


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