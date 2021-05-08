8 kez aday gösterilip Oscar kazanamayan Glenn Close: Kaybeden değilim

Akademi Ödülleri’nde 4 kez “En İyi Kadın Oyuncu” dalında aday gösterilen oyuncu bu yıl da “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” kategorisinde yarışmıştı. Close, bu yılki yarışı Minari filminin oyuncusu Yoyun Yuh-jung’a kaybetmişti.

AP’ye konuşan 74 yaşındaki oyuncu, “Her şeyden önce kaybeden olduğumu düşünmüyorum” dedi.

Los Angeles Times, Close’un mağlubiyetinin ardından oyuncunun en çok aday gösterilip de ödül kazanamayanlar arasına girdiğini yazmıştı. Haberin ardından Emmy ödüllü oyuncu Sarah Paulson, Close’u savunmuş ve “Bu tartışmanın bitmesini dilerdim. O mükemmel biri, olağanüstü ve kıskanılacak bir kariyere sahip olmaya devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Close hiç ödül almadan Oscar’a en çok aday gösterilen kadın oyuncu unvanını elinde tutuyor. Öte yandan oyuncu halihazırda Britanyalı merhum aktör Peter O’Toole’la berabere.

Ne bahsi geçen haberi ne de Paulson’ın paylaşımını gördüğünü belirten Close şunları söyledi:

Bu kategoride kim kaybeden ki? Oradasınız, yaptığınız iş nedeniyle meslektaşlarınız tarafından onurlandırılan 5 kişiden birisiniz. Bundan daha iyi ne olabilir ki?

Ünlü oyuncu ayrıca şu ifadeleri ekledi:

Dürüst olmak gerekirse basının kazanan ve kaybedenlerin olmasını sevdiğini hissediyorum. ‘En kötü kim giyindi?’ ya da ‘En kötü konuşmayı kim yaptı?’ gibi şeyler soruyorlar. Unutun bunu. Konu bu değil.

Emmy, Altın Küre ve Tony ödülleri bulunan oyuncu Hillbilly Elegy, 101 Dalmaçyalı (101 Dalmatians), Öldüren Cazibe (Fatal Attraction) gibi filmlerde yer almıştı.

Filmleri

Independent Türkçe, AP, Los Angeles Times

Derleyen: Esra Güngör