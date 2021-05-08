Dünya

İran nükleer görüşmelerde tarih vererek rest çekti

8 Mayıs 2021
İran nükleer görüşmelerde tarih vererek rest çekti





İran, Viyana’daki nükleer görüşmelerden 24 Mayıs’a kadar sonuç çıkmazsa, Atom Ajansına verdiği tesislerindeki denetim yetkilerini kısıtlayacak.





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8 Mayıs 2021


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