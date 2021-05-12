Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Esentep’de Sevilla Sitesinin güney kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 7,5 dönümlük alan içerisinde bulunan 50 adet zeytin ağacı ve makilik alan yandı. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ek olarak bugün saat 16:00 sıralarında, Alayköy’de çöplük mevkiinde başlayan yangının doğu kısmında bulunan araziye sıçraması sonucu yaklaşıl 100 dönümlük alan içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, anız ve çok sayıda balya yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye, orman dairesi, Alayköy Belediyesine ait su tankerleri ve bölge halkı traktörler ile müdahale etti.