Sağlık Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs önemlerine ilişkin ek tedbirleri duyurdu.
- 17.05.2021 tarihine kadar Çarşamba-Cumartesi saat:21:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devamı önerilmektedir.
- Ülkemizde vaka sayılarında azalma görülmesi nedeniyle 17.05.2021 tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağı kararının “Pazartesi-Cumartesi saat:22:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:22:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.
- Ayrıca ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde sokağa çıkma yasağının “27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat:23:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.