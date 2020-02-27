7 yaşındaki Berke Zorali hayata tutunamadı

7 yaşındaki Berke Zorali, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Mehmetçik sakini Kemal ve Havva Zorali, çiftininin doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olan 7 yaşındaki oğulları Berke Zorali, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde ikinci kez by-pass ameliyatı geçiren ve yaklaşık kırk gündür yoğun bakımda tedavi gören 7 yaşındaki Berke Zorali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Berke Zorali’nin ölüm haberi sevenlerini ve Mehmetçik köyünü yasa boğuldu.