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7 yaşındaki Berke Zorali hayata tutunamadı

27 Şubat 2020

7 yaşındaki Berke Zorali, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Mehmetçik sakini Kemal ve Havva Zorali, çiftininin doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olan 7 yaşındaki oğulları Berke Zorali, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde ikinci kez by-pass ameliyatı geçiren ve yaklaşık kırk gündür yoğun bakımda tedavi gören 7 yaşındaki Berke Zorali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Berke Zorali’nin ölüm haberi sevenlerini ve Mehmetçik köyünü yasa boğuldu.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ.BERKE ZORALİ'Yİ KAYBETTİK…BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Galatya Köyü paylaştı: 27 Şubat 2020 Perşembe

 

 




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