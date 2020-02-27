7 yaşındaki Berke Zorali hayata tutunamadı

7 yaşındaki Berke Zorali, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.
Mehmetçik sakini Kemal ve Havva Zorali, çiftininin doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olan 7 yaşındaki oğulları Berke Zorali, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde ikinci kez by-pass ameliyatı geçiren ve yaklaşık kırk gündür yoğun bakımda tedavi gören 7 yaşındaki Berke Zorali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Berke Zorali’nin ölüm haberi sevenlerini ve Mehmetçik köyünü yasa boğuldu.
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ.BERKE ZORALİ'Yİ KAYBETTİK…BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Galatya Köyü paylaştı: 27 Şubat 2020 Perşembe