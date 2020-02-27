Yaşam

Pakistan’da 17 yaşındaki gencin kemikleri aslan kafesinde bulundu

27 Şubat 2020

Lahor kentinde, Salı günü kaybolan 17 yaşındaki bir kişinin kemikleri ertesi gün hayvanat bahçesinde aslanların tutulduğu bölümde bulundu. Ailesi Muhammed Bilal’in cesedini, parçalanmış elbiselerinden teşhis etti.

Pakistan’ın Lahor kentinde, Salı günü kaybolan 17 yaşındaki bir kişinin kemikleri ertesi gün hayvanat bahçesinde aslanların tutulduğu bölümde bulundu. Ailesi Muhammed Bilal’in cesedini, parçalanmış elbiselerinden teşhis etti.

Pakistanlı yetkililer, Lahor Hayvanat Bahçesi’nin yakınlarındaki bir köyde yaşayan Bilal’in, ineklerine ot toplamak için çitleri aşarak aslanların kaldığı bölüme girdiğini söylüyor.

Hayvanat bahçesinin müdürü Çaudri Şafkat, BBC’ye Bilal’i arayan köylülerin Salı gecesi kendilerine gelerek yardım istediğini belirterek “Onlara gece arama yapmanın çok tehlikeli olacağını söyledik” dedi.

Şafkat’a göre, Çarşamba sabahı hayvanat bahçesi çalışanları kanlar içinde bir kafatası ve kemikler ve parçalanmış giysiler ve bir orak buldu. Ceset parçaları üzerinde otopsi yapılacağı açıklandı.

‘Güvenlik önlemleri yetersiz’

Bir grup köy sakininin ölüm haberini aldıktan sonra hayvanat bahçesinin yönetim binasına girmeye çalıştığı ve arbede çıktığı belirtiliyor.

Bilal’in yakınları hayvanat bahçesindeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söylüyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri ise çitlerin çok yüksek olduğunu savundu.

Bazı yerel medya haberlerinde beş yıl önce Bilal’in bir yakının da aynı şekilde hayatını kaybettiğini yazdı.

Olayın meydana geldiği Lahor Safari Parkı, Pakistan’ın en eski ve en büyük hayvanat bahçesi.

 




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