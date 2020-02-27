‘Lüks araba sahipleri, yayalara daha az yol veriyor’

ABD’de Nevada Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, lüks araba sahiplerinin yayalara daha az öncelik verdiği öne sürüldü. Araştırmaya göre, arabanın fiyatındaki her bin dolarlık artış, “araç sahiplerinin nezaketinde yüzde 3 azalmaya” neden oluyor.

ABD’de Nevada Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, lüks araba sahiplerinin yayalara daha az öncelik verdiği öne sürüldü. Araştırmaya göre, arabanın fiyatındaki her bin dolarlık artış, “araç sahiplerinin nezaketinde yüzde 3 azalmaya” neden oluyor.

Araştırma, sürücülerin erkek ve siyah yayalara daha az yol verdiğine de işaret ediyor.

CNN’in haberine göre, Las Vegas’taki araştırmaya, biri beyaz, biri siyah iki kadınla, biri siyah biri beyaz iki erkek gönüllü katıldı.

Gönüllüler deney için bir caddede yüzlerce kez karşıdan karşıya geçildi ve sürücülerin tepkileri ölçüldü.

‘NARSİSTÇE BİR ÜSTÜNLÜK HİSSİ’

Araştırma raporunda, “Pahalı araba sahipleri, diğer yol kullanıcılarına karşı bir tür üstünlük hissi duyuyor ve yayalarla empati kuramıyor, narsisçe yol hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyor” denildi.

Araştırmaya göre lüks araba sahipleri, beyazlara ve kadınlara görece daha fazla yol veriyor.

Gönüllülerin ikisinin de kadın ya da ikisinin de beyaz olduğu durumlarda araç sahipleri, geçişlerin yüzde 31’inde bu kişilere yol verdi.

Erkeklere yol verme oranı yüzde 24, siyahlara yol verme oranı da yüzde 25 çıktı.

Geçen ay Finlandiya’da Helsinki Üniversitesi’nde yapılan araştırmada da bu sonuçları destekleyecek bulgulara ulaşıldığı öne sürülmüştü.

1892 sürücünün davranışlarının incelendiği araştırmada pahalı araba sahibi erkek sürücülerin “daha fazla tartışma çıkardığı, daha inatçı, uzlaşmaz ve empati yoksunu olduğu” öne sürülmüştü.