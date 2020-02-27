EkonomiSürmanşet

ABD doları 6.17 seviyesine çıktı

27 Şubat 2020
Dolar Euro Strelin Döviz

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüsün etkisi piyasalarda hissedilirken dolar/TL güne 6,15’in üstünde başladı. İdlib geriliminin etkisiyle kur gün içinde 6.17’yi aştı.

Dolar/TL koronavirüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişeler ve İdlib geriliminin artmasıyla bugün 6,1730 seviyelerine kadar yükseldi. Kur, Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 3 değer kaybetti.

ABD hisselerinin dün yüzde 3’e ulaşan sert kayıpları ile birlikte kuru yukarı yönlü baskılayacak küresel riskten kaçış kuvvetli.

Euro/TL  6,75 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise 7,95 seviyesinde işlem görüyor.

Hafta başında havacılık sektöründe yüzde 6’ya bankacılıkta yüzde 4’e yaklaşan, dolar/TL’de ise 6.16’nın üzerinin test edilmesiyle sonuçlanan sert satışların ardından piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve küresel gelişmeleri takip ediliyor.

Pazartesi günü yaşanan kuvvetli satış baskısı ardından piyasalar iki günde dalgalı ancak daha yatay bir seyir izliyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilim kaynağı olan Halkbank’ın ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmek ile yargılandığı dava süreci de piyasalarda takip ediliyor.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Korona virüsünün en çok kimleri etkilediği tespit edildi

Korona virüsünün en çok kimleri etkilediği tespit edildi

25 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs Developments konut sahiplerine yeni bir fırsat sunuyor

Kıbrıs Developments konut sahiplerine yeni bir fırsat sunuyor

25 Şubat 2020
Photo of Türkiye’de açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı

Türkiye’de açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı

25 Şubat 2020
Photo of Tatlısu bölgesinde elektrik kesintisi

Tatlısu bölgesinde elektrik kesintisi

25 Şubat 2020
Photo of Asgari Ücret brüt 3820 TL

Asgari Ücret brüt 3820 TL

25 Şubat 2020
Photo of Aslanköy’de elektrik kesintisi

Aslanköy’de elektrik kesintisi

25 Şubat 2020
Photo of BRTK’da perşembe günü grev var

BRTK’da perşembe günü grev var

25 Şubat 2020
Photo of ALBANK Anı Ormanı hayat buldu

ALBANK Anı Ormanı hayat buldu

25 Şubat 2020
Photo of Pandemi nedir, koronavirüs pandemiye dönüşür mü?

Pandemi nedir, koronavirüs pandemiye dönüşür mü?

25 Şubat 2020
Photo of Hayatını kaybeden İlter Taşpınar anısına çocuk parkı açıldı

Hayatını kaybeden İlter Taşpınar anısına çocuk parkı açıldı

25 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı