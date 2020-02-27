ABD doları 6.17 seviyesine çıktı

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüsün etkisi piyasalarda hissedilirken dolar/TL güne 6,15’in üstünde başladı. İdlib geriliminin etkisiyle kur gün içinde 6.17’yi aştı.

Dolar/TL koronavirüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişeler ve İdlib geriliminin artmasıyla bugün 6,1730 seviyelerine kadar yükseldi. Kur, Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 3 değer kaybetti.

ABD hisselerinin dün yüzde 3’e ulaşan sert kayıpları ile birlikte kuru yukarı yönlü baskılayacak küresel riskten kaçış kuvvetli.

Euro/TL 6,75 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise 7,95 seviyesinde işlem görüyor.

Hafta başında havacılık sektöründe yüzde 6’ya bankacılıkta yüzde 4’e yaklaşan, dolar/TL’de ise 6.16’nın üzerinin test edilmesiyle sonuçlanan sert satışların ardından piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve küresel gelişmeleri takip ediliyor.

Pazartesi günü yaşanan kuvvetli satış baskısı ardından piyasalar iki günde dalgalı ancak daha yatay bir seyir izliyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilim kaynağı olan Halkbank’ın ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmek ile yargılandığı dava süreci de piyasalarda takip ediliyor.